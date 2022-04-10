"البطي": نعمل على تطوير 9 ضواح سكنية وتوفير 121 ألف وحدة حول المملكة

وأشار المهندس "البطي" إلى الجهود المبذولة لبناء وتخطيط الأحياء السكنية بكامل مرافقها وشبكاتها ومبانيها، بحيث من يسكن لا يواجه أي عمليات إنشائية بعد التملك، كما يتم تخطيط الحي من البداية بحيث يوفر كافة معايير أنسنة المدن لمساعدة الأسر على السكن براحة بعيدًا عن التخطيط العشوائي، لافتًا إلى أن نسبة المرافق والخدمات والحدائق والمماشي داخل الضواحي السكنية، تتجاوز 50%، وفي بعضها 65%، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات تأتي أقل بنسبة 30-40% عن أسعار السوق.