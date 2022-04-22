البلدية والإسكان: أكثر من 8 آلاف حديقة ومتنزه وساحة بلدية خلال 2021

عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال العام الماضي على تنفيذ 37 مبادرة تخدم برامج تحقيق الرؤية بما فيها برنامج جودة الحياة، حيث قامت بتنفيذ 9 مبادرات إستراتيجية ضمن قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية، منها مبادرة أنسنة المدن، ومبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية.
وأنجزت الوزارة مبادرة أنسنة المدن، مما أسهم في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة الجاذبية البصرية كهدف إستراتيجي لبرنامج جودة الحياة، كما تم إنجاز مبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق العامة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتغطية مشاريع وصيانة البنى التحتية.
وتواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لتمكين ودعم برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها من خلال تقديم الخدمات البلدية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، من خلال إنجاز مشاريع تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية وضمان جودتها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة لسكان وزوّار المدن السعودية.
وتبنّت الوزارة 8 برامج لتنفيذ إستراتيجيتها في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية، أبرزها برنامج التخطيط المكاني وبرنامج تحسين المشهد الحضري وبرنامج تطوير البنية التحتية للمدن، كما عملت على تنفيذ 37 مبادرة تخدم برامج تحقيق الرؤية بما فيها برنامج جودة الحياة.
وأسهمت مبادرات الوزارة في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري من خلال زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتصل إلى 5.5 متر لكل فرد، حيث بلغت أكثر من 212 مليون م2 خلال عام 2021، مما يسهم في تطوير وإثراء جودة الحياة وجعل المدن صديقة أكثر للمواطن والمقيم.