البلدية والإسكان: أكثر من 8 آلاف حديقة ومتنزه وساحة بلدية خلال 2021

وأسهمت مبادرات الوزارة في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري من خلال زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتصل إلى 5.5 متر لكل فرد، حيث بلغت أكثر من 212 مليون م2 خلال عام 2021، مما يسهم في تطوير وإثراء جودة الحياة وجعل المدن صديقة أكثر للمواطن والمقيم.