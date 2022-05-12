"البلدية والإسكان" تزيل أكثر من 120 مليون م3 مخلفات البناء والهدم

تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي من إزالة (120.871.162) م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة 85 طريقاً مؤهلاً، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة عن منجزات العام 2021.