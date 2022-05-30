"البلدية والإسكان" تنجز أكثر من 6 آلاف كم طولي لمشاريع الطرق خلال 2021

وبلغ إجمالي ما تم إنجازه لعام 2021 من أطوال الطرق المعبدة (6072) كم طوليًّا، بنسبة نمو 3.3% عن عام 2020؛ حيث بلغ طول الطرق المسفلتة والمشجرة والمنارة المنجزة (1535) كيلومترًا طوليًّا، والطرق المسفلتة فقط (4537) كيلومترًا طوليًّا، كما بلغ إجمالي ما تم إنجازه من أعمدة الإنارة بأنواعها 124.9 ألف عمود إنارة، بنمو 5.2% خلال الفترة نفسها، تضمنت (32.417) عمود إنارة هالوجين، و(89.828) عمود ليد، و(2664) عمود طاقة شمسية؛ وذلك وفقًا لما ورد في تقرير الوزارة عن منجزات عام 2021.