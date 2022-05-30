"البلدية والإسكان" و"عقارات الدولة" توقّعان مذكرة للاستفادة من بوابة "فرص"

يُذكر أن بوابة فرص هي منصة رئيسة يتم من خلالها طرح وإدارة الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المملكة، حيث تُمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص بسهولة وتمكين التقديم عليها وتوقيع العقود إلكترونيًا.