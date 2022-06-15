"البلوي" يجتاز المرحلة الثالثة ويتأهل للنهائي بجائزة "المعلق الذهبي"

وفي السياق ذاته شدَّد عضو لجنة التحكيم في البرنامج حمد بن جرحب على أهمية التعليق على سباقات الهجن، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي يقدمه الاتحاد السعودي للهجن في رفع مستوى المعلقين، وخلق بيئة تنافسية جاذبة بإطلاقه مثل هذا النوع من المسابقات الفريدة.