البنك العربي الوطني يبرم اتفاقية بـ1.1 مليار ريال مع "منشآت" وأخرى مع "صنع في السعودية"

جاء ذلك على هامش مشاركة البنك العربي الوطني في أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 27 – 30 مارس في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين والخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.