البنك العربي الوطني يبرم اتفاقية بـ1.1 مليار ريال مع "منشآت" وأخرى مع "صنع في السعودية"

أبرم البنك العربي الوطني اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة بقيمة أكثر من 1.1 مليار ريال لدعم قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتحت الإنشاء، وتعزيز شبكة الربط الإلكتروني بين بوابة التمويل والبنك العربي الوطني للحصول على التسهيلات بشكل آلي، في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك على هامش مشاركة البنك العربي الوطني في أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 27 – 30 مارس في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين والخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.
ووقع الاتفاقية كل من محمد المالكي نائب المحافظ للتمويل بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخالد بن عبدالعزيز الراشد رئيس تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الوطني.
وقال عبيد الرشيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، إن "هذه الاتفاقية تعد إضافة نوعية للشراكة الإستراتيجية القائمة بين البنك و"منشآت" في إطار حرص الجانبين على دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمنشآت تحت الإنشاء، وتطوير منظومة الحلول التمويلية المبتكرة المقدّمة لهذا القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن الربط الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى البنوك السعودية يهدف إلى إتاحة المنتجات التمويلية أمام المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتحت الإنشاء بشكل استثنائي وآلي.
كما وقع البنك العربي الوطني اتفاقية تعاون مشترك مع "صنع في السعودية" التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بهدف تقديم حلول تمويلية مناسبة ومميزة لعملاء "صنع في السعودية" مما يساهم في توسع المنتج الوطني، إضافة إلى التسويق المشترك بين البنك العربي الوطني وأعضاء "صنع في السعودية" وإقامة ورش عمل تتعلق بمواضيع التمويل وحلولها وكذلك تقديم البرامج التوعوية.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قد كرّم البنك العربي الوطني تقديراً لدور البنك في رعاية المؤتمر ومشاركته الفاعلة في أعماله وفعالياته والمعرض المصاحب في إطار اهتمام البنك بدعم مختلف المنصات الحوارية والفعاليات والملتقيات التي تعنى بتقديم الرؤى واستعراض التجارب وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لتحفيز رواد الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة للدفع بأعمالهم وأدائهم وتجاوز التحديات التي تواجههم، وذلك انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية للبنك التي تضع رواد الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولوياته نظراً لدور هذا القطاع الحيوي في تعزيز النمو الاقتصاد الكلي للمملكة.