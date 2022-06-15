البنك العربي الوطني يحصل على شهادة مواءمة للمرة الثانية

حاز البنك العربي الوطني على جائزة برنامج مواءمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمرة الثانية على التوالي، وذلك نظير نجاح البنك في تهيئة بيئة العمل الآمنة والمناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التسهيلات والإمكانات التي تساعد على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم.
وقال الأستاذ بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية: " يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود البنك على مدى عدة سنوات في استقطاب ذوي الإعاقة من الجنسين وتطوير المرافق وبرامج التأهيل والتدريب المخصصة لهم وكل ما يلزم من إمكانات للارتقاء بقدراتهم وتمكينهم من إنجاز مهامهم الوظيفية بكفاءة ومرونة، هذا ويعتبر البنك العربي الوطني من البنوك السباقة في القطاع المصرفي في الحصول على شهادة مواءمة ".
وثمن العتيبي جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقائمين على برنامج موائمة والرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات في تمكين ذوي الإعاقة وتحفيز منشآت القطاع الخاص على القيام بدورها الوطني في هذا الخصوص.
الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني قد دأب على تبني العديد من المبادرات التي تحفز توطين الوظائف، مما انعكس ذلك إيجاباً على نسبة السعودة لديه والتي بلغت 95%، تشكل السيدات السعوديات منها نحو 23%، حيث يندرج البنك ضمن النطاق البلاتيني وفقاً لبرنامج نطاقات، وهي الفئة الأعلى ضمن ستة تصنيفات للمنشآت بناء على معدلات التوطين لديها.