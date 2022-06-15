البنك العربي الوطني يحصل على شهادة مواءمة للمرة الثانية

الجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني قد دأب على تبني العديد من المبادرات التي تحفز توطين الوظائف، مما انعكس ذلك إيجاباً على نسبة السعودة لديه والتي بلغت 95%، تشكل السيدات السعوديات منها نحو 23%، حيث يندرج البنك ضمن النطاق البلاتيني وفقاً لبرنامج نطاقات، وهي الفئة الأعلى ضمن ستة تصنيفات للمنشآت بناء على معدلات التوطين لديها.