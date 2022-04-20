البنك العربي الوطني يدشّن معملي الحاسب واللغة الإنجليزية في نادي "إنسان" الاجتماعي

من ناحيته ثمّن المهندس محمد الياسين هذه المبادرة النوعية من قبل البنك العربي الوطني، بما تحمله من توجهات تنموية لتمكين أبناء الجمعية، مؤكداً أثرها الإيجابي المباشر في تحفيز النواحي المعرفية لدى الطلاب، وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم في مجال علوم التقنية واللغة الإنجليزية، وبما ينعكس بالتالي على تعزيز قدراتهم المعرفية والتعليمية.