البنك العربي الوطني يساهم في سداد المطالبات المالية بحق 100 مواطن من الموقوفين عبر خدمة "فُرجت"

ساهم البنك العربي الوطني في التخفيف عن أعباء 100 مواطن من الموقوفين في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد أن تكفّل البنك وللمرة الثانية بالمساهمة في تسديد المطالبات المالية المترتبة عليهم وتسببت بتوقيفهم، وذلك من خلال دعم البنك لخدمة "فرجت" التي تتبناها وزارة الداخلية عبر منصّة "إحسان" للإفراج عن الموقوفين والسجناء في قضايا مالية وفكّ كربتهم.