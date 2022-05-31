البنك العربي الوطني يطلق المرحلة الثانية لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"

امتدادًا لدوره في تعزيز جهود حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي ودعم مبادرة "السعودية الخضراء"، أبرم البنك العربي الوطني، مذكرة تفاهم مع جمعية "آفاق خضراء" البيئية؛ لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك المجتمعية "خضراء بهمة الأبناء"، يتكفل البنك بموجبها بغرس 7 آلاف شتلة في إحدى المتنزهات بمنطقة الرياض، وبمشاركة تطوعية من موظفي البنك.
جاء ذلك على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتنظيم من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وقّع الاتفاقية كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، ورئيس مجلس إدارة جمعية "آفاق خضراء" البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على الشراكة القائمة بين الجانبين؛ حيث نظم البنك سابقًا مبادرة تطوعية بمشاركة منسوبيه، وبالتعاون مع الجمعية تَضمنت زراعة 5000 آلاف شجرة في روضة أم الشقوق بمنطقة الرياض؛ وذلك للإسهام في تنمية الغطاء النباتي وتحفيز العمل التطوعي ورفع المستوى المجتمعي حيال التشجير؛ بما ينسجم مع مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد.
وأعرب العضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، عن اعتزاز البنك، بالتوصل إلى هذه الاتفاقية التي تُجدد آفاق الشراكة مع الجمعية؛ بما يسهم في الدفع بالخطى المبذولة لتوسيع نطاق الغطاء النباتي في المملكة؛ استجابة لمبادرة "السعودية الخضراء"؛ مؤكدًا حرص البنك على تعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى منسوبيه لما فيه مصلحة المجتمع وبناء الإنسان والمحافظة على البيئة.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية "آفاق خضراء" الدكتور عبدالرحمن الصقير، جهود وإسهامات البنك العربي الوطني ومبادراته التطوعية، وأعرب عن اعتزازه بانضمام البنك إلى قائمة شركاء الجمعية الاستراتيجيين الداعمين لمبادراتها التي تُعنى بتوسيع رقعة الغطاء النباتي بالمملكة، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة.