البنك العربي الوطني يطلق المرحلة الثانية لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على الشراكة القائمة بين الجانبين؛ حيث نظم البنك سابقًا مبادرة تطوعية بمشاركة منسوبيه، وبالتعاون مع الجمعية تَضمنت زراعة 5000 آلاف شجرة في روضة أم الشقوق بمنطقة الرياض؛ وذلك للإسهام في تنمية الغطاء النباتي وتحفيز العمل التطوعي ورفع المستوى المجتمعي حيال التشجير؛ بما ينسجم مع مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد.