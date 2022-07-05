البنك العربي الوطني ينظّم ملتقى "المصرفية الإسلامية 2022"

وتطرق المحور الثالث للملتقى إلى "عالمية المصرفية الإسلامية". حيث ذهب الشيخ الدكتور محمد القري في كلمته في هذا الجانب، إلى أن المصرفية الإسلامية باتت ظاهرة عالمية وأصبحت تعاملاتها متاحة في كافة بقاع العالم، للحد الذي اصبح فيه لدى الكثير من كبرى البنوك العالمية هيئات شرعية، إضافة إلى حضورها في مجال الاستثمار في الأسهم العالمية من خلال عشرات صناديق الاستثمار التي تديرها كبريات المؤسسات المالية حول العالم وفق المعايير المالية الإسلامية، ومن بينها صندوق استثمار مطروح في بورصة نيويورك، بما يعكس التقدير الذي تحظى به هذه المعايير من قبل الجهات التنظيمية في تلك الدول، فضلاً عن الصكوك التي باتت اليوم تحتل مكانة مهمة على الصعيد العالمي على اعتبارها وسيلة بديلة وفاعلة لتوفير التمويل للشركات والحكومات ومجالاً آمن للاستثمار على مختلف المستويات كبديل عن السندات.