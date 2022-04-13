"البنك المركزي": أكثر من 9 مليارات ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال أسبوع

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية حوالي 9.64 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 9 أبريل 2022 مقارنة بنحو 14.05 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟ"عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 110.4 مليون عملية.
والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وشهدت جميع القطاعات انخفاضاً في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ما عدا قطاع "الفنادق" المرتفع بنسبة 2%.
وتصدر قطاع "التعليم" القطاعات المنخفضة بنسبة 50%، تلاه قطاع "الأطعمة والمشروبات" بنسبة 47%، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي" المنخفض بنسبة 45%.
وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "الأطعمة والمشروبات" بـ1.52 مليار ريال تمثل نحو 16% من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع "سلع وخدمات متنوعة" بنحو 1.02 مليار ريال، تمثل نحو 11% من إجمالي المبيعات.
وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 9 أبريل 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 2.93 مليار ريال، ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.53 مليار ريال.