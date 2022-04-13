"البنك المركزي": أكثر من 9 مليارات ريال المبيعات عبر نقاط البيع خلال أسبوع

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 9 أبريل 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 2.93 مليار ريال، ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ1.53 مليار ريال.