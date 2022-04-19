البنك المركزي: تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.