البنك المركزي يحدّث التعليمات الخاصة المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي

وأوضح البنك المركزي أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.