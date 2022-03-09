البنك المركزي يطلق "CILA DIPLOMA" لتقدير الخسائر في التأمين

وأوضح البنك المركزي أن البرنامج، الذي يمتد لفترة عشرة أشهر، يهدف إلى رفع كفاءة العاملين السعوديين والسعوديات في قطاع التأمين، من خلال التركيز على المبادئ الأساسية للتأمين والتسوية، ومبادئ الممارسة المهنية في هذا المجال.