"البنوك" تُوَحد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي في هذا الموعد

تبدأ البنوك السعودية، نهاية شهر يونيو الجاري بـ"توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي"؛ بهدف تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصراف الآلي.
ويشير تعميم البنك المركزي السعودي "ساما" لتطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة، بضرورة تطبيق مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي التي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف (ATM).
وتهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي؛ وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة؛ لضمان الحفاظ على البيئة والمنظر العام، وتوحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي، وأهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات، وخفض التكلفة على مقدمي الخدمة.