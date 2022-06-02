"البنوك" تُوَحد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي في هذا الموعد

وتهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي؛ وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة؛ لضمان الحفاظ على البيئة والمنظر العام، وتوحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي، وأهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات، وخفض التكلفة على مقدمي الخدمة.