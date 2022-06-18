"البوارح" تنشط وقد تحيد.. "المسند": "حالة ممطرة" بـ 3 مناطق وربما تمتد

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة، وربما تمتد حتى مرتفعات الطائف.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": تنشط رياح البوارح اليوم وربما تحيد عن مسرحها المعتاد (الشرقية) لتؤثر في شرقي الوسطى، والله أعلم".
كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقتَي القصيم ونجران.