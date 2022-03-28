"البويتات".. بقايا مدينة أثرية شمال السعودية بُنِيت بالحجارة

وتتكون بيوت "البويتات" من غرف عدة قد تصل إلى غرفتين أو ثلاث غرف وفي بعضها غرفة واحدة، ويحيط بها سور منخفض، ويبلغ ارتفاع بعضها اليوم حوالي مترين والأخريات أقل ليصل إلى متر ونصف، وقد غطى تراكم الرمال أسفلها، وسمك حوائطها بين 25-40 سم تقريباً.