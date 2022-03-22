"البيئة": المملكة تمضي قدمًا في تعزيز الأمن المائي وترشيد استهلاك المياه الجوفية

وقال وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "المياه الجوفية.. جعل غير المرئي مرئيًا": رغم البيئة الصحراوية التي تغلب على جغرافيا المملكة، وعدم وجود أنهار أو مياه سطحية دائمة، وانخفاض معدلات الأمطار، إلا أن قطاع المياه تمكّن بفضل الله ثم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة؛ من توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار في كل مناطق المملكة، وهو ما يستلزم المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومتابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وتفعيل نظام المياه لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن.