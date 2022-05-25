"البيئة" تبدأ تسجيل الحيازات الزراعية عبر البرنامج المطور "حصر"

وأضافت: عدد الحيازات التي يستهدفها المشروع بلغت 660.916 حيازة، استحوذت منطقة عسير على العدد الأكبر بـ159.903 حيازات، تلتها منطقة جازان بـ154.876 حيازة، وثالثًا منطقة مكة المكرمة بـ149.759 حيازة، بينما توزعت باقي الحيازات على باقي المناطق وشملت: و70.891 حيازة في منطقة الباحة، و29.822 حيازة في المدينة المنورة، 21.113 حيازة في الرياض، و18.480 حيازة في القصيم، و16.164 حيازة في المنطقة الشرقية، و15.558 حيازة في الجوف، و9718 حيازة في حائل، و9161 حيازة في نجران، إضافة إلى 4710 حيازات في تبوك، و761 حيازة في الحدود الشمالية.