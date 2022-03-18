"البيئة" تحذّر من استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي لتغذية المواشي

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مصانع الأعلاف التي تقوم بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي.
ولفت خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى ما تشهده الأسواق العالمية حالياً وتداعيات ذلك على أسعار الغذاء والحبوب وخصوصاً محصول القمح والدقيق.
وقالت الوزارة: بعض مصانع الأعلاف تقوم بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه مدخلاً علفياً في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، وهي ممارسات تتعارض مع مستهدفات الوزارة الهادفة إلى تأمين الاحتياج من هذه السلعة الرئيسة؛ حرصًا على تحقيق جزءٍ من الاكتفاء الذاتي ولتلافي التأثير السلبي والمباشر على الأمن الغذائي في المملكة.
وأكّدت أنها ستتخذ الاجراءات النظامية كافة بحق أصحاب مصانع الأعلاف والشركات الزراعية المخالفة.