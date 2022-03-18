"البيئة" تحذّر من استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي لتغذية المواشي

وقالت الوزارة: بعض مصانع الأعلاف تقوم بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه مدخلاً علفياً في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي، وهي ممارسات تتعارض مع مستهدفات الوزارة الهادفة إلى تأمين الاحتياج من هذه السلعة الرئيسة؛ حرصًا على تحقيق جزءٍ من الاكتفاء الذاتي ولتلافي التأثير السلبي والمباشر على الأمن الغذائي في المملكة.