"البيئة" تُحصن أكثر من 17 ألفًا من المواشي ضد الحمى القلاعية برفحاء

وقام المكتب بتحصين أكثر من 17 ألف رأس من المواشي منذ انطلاق الحملة في الأول من شهر مارس الجاري، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وتهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المختلفة بإجراء التحصينات لعدة أمراض تصيب الحيوانات.