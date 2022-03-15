"البيئة" تُحصن أكثر من 17 ألفًا من المواشي ضد الحمى القلاعية برفحاء

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، استمرار حملة تحصين "المواشي" ضد مرض الحمى القلاعية.
وقام المكتب بتحصين أكثر من 17 ألف رأس من المواشي منذ انطلاق الحملة في الأول من شهر مارس الجاري، والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وتهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المختلفة بإجراء التحصينات لعدة أمراض تصيب الحيوانات.
ودعا المكتب جميع مربي الماشية إلى ضرورة التعاون مع الفِرَق الميدانية التابعة للفرع من خلال تواجدهم مع العمالة التابعة لهم لمساعدة المختصين البيطريين وتهيئة المواشي والسيطرة عليها لتنفيذ هذه الحملات خلال المدة المحددة لها.