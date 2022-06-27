"البيئة" تدشِّن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

وأوضح المهندس الجذعان أن الوزارة أنهت تجهيزاتها الخاصة بالمسالخ بما يتوافر بها من خدمات متقدمة، وتأمين كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل. مشيرًا إلى أن تجهيز غرفة عمليات الطوارئ للمسالخ يُعد مبادرة من الوزارة لتطوير الأعمال ومتابعتها، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، وتنسيق العمل بين المشرفين والمراقبين والمستفيدين لتسهيل انسيابية العمل نظير ما تشهده المسالخ من إقبال كبير لذبح الأضاحي.