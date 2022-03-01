"البيئة" تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإفصاح عنها والاستفادة من مهلة الإعفاء

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 9 / 2 / 1444هـ.

وأوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في 11/11/1441هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام."

وأضافت "الوزارة" أن مخالفة حفر الآبار من دون تصريح تصل إلى 25 ألف ريال في حال عدم تصحيح وضع البئر ضمن المهلة المحددة.

وكانت الوزارة أطلقت أخيرًا خدمة تصحيح وضع الآبار التي تم حفرها سابقًا من دون ترخيص عبر منصة نظام رخص حفر الآبار الإلكتروني، ما يمكّن مالك البئر مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها.