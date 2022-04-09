"البيئة" تصدر 275 ترخيصًا لمشاريع إنتاج وتربية الدواجن

وأضاف المهندس الزهرة أن المشاريع المرخصة شملت كذلك 6 مشاريع لتشغيل مفارخ الدجاج بسعة طاقة إنتاجية بلغت 344.7 مليون صوص في العام، و5 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة بسعة طاقة إنتاجية بلغت 60 ألف طير في الساعة، و4 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور الطازجة لإنتاج 17.9 ألف طير في الساعة، و3 مشاريع لتشغيل المجازر؛ لذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور بسعة طاقة إنتاجية بلغت 18.5 ألف طير في الساعة، إضافة إلى مشروعين لتربية الحمام لإنتاج 710 آلاف طير في العام، ومشروع لتربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها لإنتاج 10 ملايين صوص في العام.