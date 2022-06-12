"البيئة" تضبطُ أشجارًا مقطوعة في جبل مدى ومركباتٍ تَنقُلُ الحطبَ والفحمَ بـ"عسير"

من جهة أخرى, وبناء على بلاغ من أحد المواطنين تم الكشف عن وجود كميات كبيرة من الحطب في أجزاء متفرقة من سفوح جبل مدى بقرية حوية، حيث تقوم عمالةٌ مجهولةٌ بقطع الشجر الأخضر، وإنزاله من الجبل، وجارٍ العمل على استعادة الحطب والبحث عن المتسبب في هذه الجريمة بحق البيئة.