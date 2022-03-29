"البيئة" تطرح الحلول التسويقية للأغذية العضوية المحلية

ويساعد البرنامج في جمع أصحاب المصلحة، والربط بينهم، وتحديد التحديات ومناقشتها، ثم التوصل إلى حلول داعمة للمزارعين، تُسهم بدورها في خدمتهم لإيصال المنتج إلى المستهلك.. ويستهدف جميع مزارعي الإنتاج العضوي في السعودية، ويقدم حلولاً فعالة لأبرز التحديات كصعوبة التعبئة والتغليف وتكلفته العالية.