"البيئة" تطرح الحلول التسويقية للأغذية العضوية المحلية

نظَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، برنامجًا يقدِّم الحلول المناسبة للمزارعين لزيادة مستوى الإنتاج العضوي المحلي، وتنمية سوق المنتجات العضوية. وأُقيم البرنامج ضمن ورش عمل بعنوان "الحلول التسويقية للمنتجات العضوية المحلية" في مدينتَي الرياض وجدة، بحضور عدد من مزارعي الإنتاج العضوي المحلي والجهات ذات العلاقة.
ويأتي البرنامج لدعم المزارعين في تسهيل عملية تجهيز المنتجات العضوية، وتقديمها للمستهلك، ويركز على الحلول التسويقية للأغذية العضوية بعد دراسة ورصد جميع المعوقات تحقيقًا لأهداف سياسة الزراعة العضوية في تطوير سوق المنتجات العضوية في السعودية.
ويساعد البرنامج في جمع أصحاب المصلحة، والربط بينهم، وتحديد التحديات ومناقشتها، ثم التوصل إلى حلول داعمة للمزارعين، تُسهم بدورها في خدمتهم لإيصال المنتج إلى المستهلك.. ويستهدف جميع مزارعي الإنتاج العضوي في السعودية، ويقدم حلولاً فعالة لأبرز التحديات كصعوبة التعبئة والتغليف وتكلفته العالية.
كما استعرض البرنامج حلول النقل والتسويق الإلكتروني لتسهيل وصول المنتج العضوي إلى المستهلك.