"البيئة" تطرح عدة منتزهات للاستثمار بالباحة للحفاظ على الغطاء النباتي ودعم النشاط الترفيهي

وأوضحت الوزارة أنه تم طرح متنزه السكران الوطني في محافظة بلجرشي بمساحة إجمالية تبلغ 403,635,53م2، ومتنزه سد الجنابين بالمحافظة والذي تبلغ مساحته الإجمالية المراد استثمارها 4.515م2، وكذلك متنزه سد ضرك بمحافظة المندق، بمساحة إجمالية يراد استثمارها تقدر بـ 657.582م2، بالإضافة إلى منتزه سد وادي الأحسبة بمحافظة المخواة، بمساحة تقدر بـ 17.616 م2، للراغبين بالاستثمار بالمنتزهات السياحية والترفيهية؛ بهدف تطوير المناطق المحيطة بالسدود وحمايتها، ودعم الأنشطة الترفيهية بالمنطقة، والمساهمة في المحافظة على مياه السدود بالمنطقة.