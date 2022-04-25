"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمكة والقصيم وجازان

وأبانت الوزارة أنه جرى طرح مشروع لإنشاء مستشفى الخيل البيطري بحي سيسد بمحافظة الطائف على مساحة تقدر بـ 14200 م2 ، بهدف تعزيز الرفق بالحيوان والممارسات البيطرية الجيدة، وتحسين الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، ودعم ملاك الخيل ورياضة الفروسية بالمملكة، وسيكون آخر موعد لتسليم العروض لهذا المشروع 13 / 11 / 1443هـ، وموعد فتح المظاريف سيكون في 14 / 11 / 1443هـ، داعيةً الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص إلى التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو فروع الوزارة بالمناطق المذكورة، أو الاتصال على الرقم الموحد 939.