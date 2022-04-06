"البيئة" تطلق خدمات إلكترونية لتصاريح النحالين وإصدار تراخيص "إنتاج الزيوت" و"المختبرات البيطرية"

وأكدت الوزارة أن خدمة إلغاء تصريح "نحَّال" تُمكّن المستفيدين من إلغاء تصريح نحَّال "مزاولة مهنة" الخاص بهم إلكترونيًّا، وتهدف إلى تقليل الوقت والجهد على النحَّالين، وحوكمة عمليات إصدار وإلغاء تراخيصهم، وزيادة التكامل الإلكتروني بين خدمات النحَّالين، إلى جانب توفير بيانات نوعية وذكية عن تراخيص النحَّالين في المملكة، موضحةً أن خدمة إصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون إلكترونيًّا تُمكّن قطاع الأعمال أو الأفراد من استخراج التراخيص إلكترونيًّا، بينما خدمة تراخيص المختبرات البيطرية تُمكِّن قطاع الأعمال من استخراج تراخيص المختبرات البيطرية من خلال بوابة "نما" للخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن تفعيل الربط الإلكتروني مع صندوق التنمية الزراعية يستهدف التحقق من العلاقة الافتراضية لصاحب المشروع في تراخيص المشاريع الزراعية، وتتمثل أهم مميزات الربط الإلكتروني في إعطاء موثوقية للبيانات، والتحقق من العلاقة الافتراضية مع المستفيد.