"البيئة" تعلن جازان ورجال ألمع والباحة مناطق لتربية النحل البلدي

ونوّه بأن الوفد اجتمع مع المسؤولين من الجانب المصري، وتم عرض اشتراطات المملكة لاستيراد النحل، وتم مناقشة الجانب المصري في آلية تصدير النحل للمملكة، وزار الوفد أيضًا عدة مواقع ومحطات لتوريد النحل، وقد أبدى الجانب المصري استعداده لمتطلبات واشتراطات المملكة، مبينًا أن الخطة الحالية للإدارة تشمل أعمالًا لتأمين علاجات ومغذيات للنحل، وتشغيل العيادات المتنقلة لفحص وتشخيص أمراض النحل في مناطق المملكة، وعيادات متنقلة لدعم المحاجر، مؤكدًا سعي الوزارة لإيجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها.