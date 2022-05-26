"البيئة" تعلن عن إطلاق الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه في المملكة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، الهيكل التجاري الجديد لمنظومة المياه؛ في إطار المساعي الرامية لتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة وتعزيز جودة الخدمات، وضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها فيما يخص إيصال المياه وخدماتها للمواطنين والمقيمين.