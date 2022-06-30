"البيئة" تعلن وصول مليون رأس من الماشية عبر ميناء جدة بعد فسحها

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، ولذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، منها سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية، أو الحيوانية، حيث يتم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم، بواسطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة، للتأكد من سلامتها مخبريًا، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أی أوبئة محجریة، ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغّل محطة المواشي.