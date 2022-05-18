"البيئة" تفوز بجائزة الجهة الحكومية الأفضل عالميًّا في قطاع المياه لـ2021م

وتقدّم "جلوبال ووتر انتيليجنس" "Global Water Intelligence" جوائز المياه العالمية في منتدى "قمة المياه العالمية" سنويًّا منذ عام 2006م؛ حيث يعد أحد المنتديات المهمة في صناعة المياه في جميع أنحاء العالم، فيما تمثل الجائزة اعترافًا وتقديرًا لأهم الإنجازات في صناعة المياه الدولية ضمن فئات عدة في قطاعات المياه والصرف الصحي، وتحلية المياه التي تدفع الصناعة إلى الأمام من خلال تحسين الأداء التشغيلي، واعتماد التقنيات المبتكرة، والنماذج المالية المستدامة.