"البيئة" تكتشف وتطور لقاحًا لتحصين الماشية ضد أمراض الخراريج

يُذكر أن خطة عمل الفريق العلمي المشترك الذي تمكن من اكتشاف وتطوير لقاح لتحصين الماشية ضد أمراض الخراريج في زمن قياسي، شملت إجراء مسوحات حقلية وعمل فحوصات إكلينيكية لتحديد نسب الإصابات بـ"الخراريج" على الضأن والماعز والإبل في مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، عسير، الباحة) بهدف جمع العينات وتسجيل المعلومات لتحديد نسب حدوث أمراض "الخراريج" ودراسة وبائيتها، إضافة إلى إرشاد مربي الحيوانات والمشرفين على رعايتها لتعريفهم بأمراض "الخراريج" وشرح وسائل الوقاية ومكافحة هذه الأمراض، وعزل وتصنيف الأنواع البكتيرية المسببة لهذه الأمراض من العينات التي جرى جمعها من الحيوانات المصابة، واختيار نسب المعزولات البكتيرية لإنتاج لقاحات تجريبية للتحصين ضد مرض السل الكاذب ومرض موريل، وقياس سلامة وفعالية اللقاحات المنتجة في حيوانات التجارب.