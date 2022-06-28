"البيئة" تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض لرفع مستوى الإصحاح في العاصمة المقدسة

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات، لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.