"البيئة" تكثّف الرقابة على المسالخ وأسواق الماشية بينبع ومراكزها

كثّفت الفِرَق الرقابية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع، جولاتها على المسالخ وأسواق الماشية بمحافظة ينبع ومراكزها؛ للتأكد من جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، والعمل على تطبيق الاشتراطات الصحية. وتتأكد الفِرَق الرقابية من خلوّ المواشي من الأمراض، وتُعَرّف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها بالأضحية والتأكد من جاهزية المسالخ الفنية من عمال وجزارين وأطباء بيطريين؛ للكشف على المذبوحات قبل ذبحها وبعدها.