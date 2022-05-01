"البيئة" تكثف جولاتها على أسواق النفع العام والمسالخ خلال إجازة العيد

وأضافت أن هذه الجولات أسفرت عن رصد أكثر من 633 مخالفة تنوعت ما بين مخالفات سجلها مراقبو الأسواق وأخرى خاصة بالتستر التجاري، حيث صادرت الفرق الرقابية ما يزيد على 10 أطنان من اللحوم والخضراوات والفواكه الفاسدة، وكان من أبرز المخالفات المرصودة عدم التقيد باستخراج التراخيص لمزاولة النشاط في الأماكن المخصصة لذلك، وتدني مستوى النظافة في بعض المواقع، وتم تحرير المحاضر للمنشآت المخالفة، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت المخالفة.