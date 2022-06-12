"البيئة" تمنع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

وأشار إلى أن الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات من خلال خطة موسم الحج التي تضمّنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة، لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريًّا ومخبريًّا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، مشيرًا إلى تجهيز سبعة فرق في منافذ العاصمة المقدسة "الكعكية، الشميسى القديم، النوارية، الهدا، جعرانة، الحسينية"، بالإضافة إلى أربعة فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرّمة.