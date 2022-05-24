"البيئة" تناقش استحداث مستشفى للخيل بالطائف

وأضاف: الفرصة الاستثمارية المتمثلة في إنشاء مستشفى للخيل تعد الأولى من نوعها في محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة بشكل عام ورافداً اقتصاديًا مهمًا وتطورًا كبيرًا في قطاع الثروة الحيوانية وداعمًا لملاك الخيل وميدان الملك خالد للفروسية بالحوية خاصة أثناء مواسم سباقات الخيل، في ظل ما سيقدمه من خدمات علاجية وجراحية بمختلف الأقسام والتخصصات، ليكون المستشفى مشروعاً متكاملاً يلبي أهداف وتطلعات الوزارة".