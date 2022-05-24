"البيئة" تناقش استحداث مستشفى للخيل بالطائف

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية، اليوم، ورشة تعريفية بالفرصة الاستثمارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت عنوان "استحداث مستشفى للخيل".
وشارك في الورشة عدد من رجال الأعمال والمهتمين، بحضور ممثل الإدارة العامة للاستثمار أروى المفيز، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الدكتور سامي العبيدي.
وتناولت تعريفاً عن الفرصة الاستثمارية وبث عروض مرئية للتفاصيل الفنية، وشهدت نقاشًا مفتوحًا حول أبرز أهداف وأغراض مستشفى الخيل، وأهمية وجوده في مدينة الطائف، والتحرك وفق تطلعات الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية.
من جانبه، قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي: الوزارة حرصت على بذل الجهود والمبادرات الرامية لتحسين قطاع الثروة الحيوانية؛ ومنها إتاحة الفرص الممكنة والفعالة لذلك، وجاء من أبرزها طرح موقع استثماري بمساحة 14200 متر مربع لإنشاء مستشفى الخيل البيطري بحي سيسد بمحافظة الطائف؛ بهدف تعزيز الرفق بالحيوان والممارسات البيطرية الجيدة، وتحسين الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، ودعم ملاك الخيل ورياضة الفروسية بالمملكة.
وأضاف: الفرصة الاستثمارية المتمثلة في إنشاء مستشفى للخيل تعد الأولى من نوعها في محافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة بشكل عام ورافداً اقتصاديًا مهمًا وتطورًا كبيرًا في قطاع الثروة الحيوانية وداعمًا لملاك الخيل وميدان الملك خالد للفروسية بالحوية خاصة أثناء مواسم سباقات الخيل، في ظل ما سيقدمه من خدمات علاجية وجراحية بمختلف الأقسام والتخصصات، ليكون المستشفى مشروعاً متكاملاً يلبي أهداف وتطلعات الوزارة".