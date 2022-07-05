"البيئة" تنفذ حملة مكثفة لسلامة الأضاحي بمحافظات منطقة مكة المكرمة

وسيتم مساعدة الراغبين بشراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية واستقبال استفسارات المستهدفين واعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وطرق كشف العيوب فيها، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.