"البيئة" تنفّذ خطة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة

أعدّت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الزراعة، خطة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة، عبر توقيع مذكرة تفاهم في الرياض بين الشركة السعودية للقاحات الطبية وشركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة: الوزارة تسعى لتوطين وتطوير صناعة الأدوية واللقاحات البيطرية وأطقم التشخيص البيطرية بالمملكة، حتى يتم سد الحاجة المحلية؛ من أجل حماية مقدرات البلاد من الثروة الحيوانية؛ بهدف المساهمة في الأمن الغذائي والصحة العامة.

وشهدت الاتفاقية الاتفاق على مذكرة تفاهم مفصلة بين الشركتين لنقل وتوطين تقنية وصناعة اللقاحات البيطرية، حيث تعد شركة بوهرنجر إنجلهايم واحدة من أكبر شركات الأدوية المنتجة للقاحات البيطرية في العالم.

وتشمل المذكرة، تفاصيل مراحل توطين صناعة اللقاحات البيطرية عن طريق البدء بتعبئة وتغليف المنتجات البيطرية في المصنع الكائن في المدينة الصناعية الثالثة بمنطقة الرياض، متبوعة بالتعبئة ثم التصنيع الكامل.

وتقوم الشركة السعودية للقاحات الطبية على خطة لتطوير وتصنيع لجميع اللقاحات البيطرية في المملكة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030.