"البيئة".. دعوة أصحاب الآبار غير المرخصة لتصحيح أوضاعها

وأضاف الدكتور الشيباني أن الحملة تأتي استناداً إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/ 11/ 1441هـ، الذي جاء في مادته الثالثة والسبعين ما نصه: "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام"؛ حيث يعزز ذلك من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.