"البيئة": منع دخول الأغنام للعاصمة المقدّسة إلا بعد التأكّد من سلامتها

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنفيذ خطتها الموسمية على منافذ العاصمة المقدّسة، تزامناً مع قرب حلول موسم الحج.
وتوزعت الفرق البيطرية وعددها 11 فرقة بيطرية مجهّزة، على منافذ العاصمة المقدّسة، في الهدا، والكعكية، والنوّارية، والشميسي القديم، والبهيتة، والجعرانة، والحسينية، إلى جانب 14 فرقة مخصّصة؛ للمساهمة في رفع مستوى الإصحاح البيئي، ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج، باستخدام الأجهزة المناسبة.
وتعمل الفرق على فحص المواشي قبل دخولها إلى العاصمة المقدّسة، والتأكّد من الشهادات الصحية الصادرة من الجهات المعتمدة، وتسجيل أعداد المواشي.
وشددت وزارة البيئة، على منع دخول الأغنام إلى العاصمة المقدسة إلا بعد التأكّد من مصدرها وسلامتها، إلى جانب منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدّسة.