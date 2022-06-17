"البيئة": منع دخول الأغنام للعاصمة المقدّسة إلا بعد التأكّد من سلامتها

وتوزعت الفرق البيطرية وعددها 11 فرقة بيطرية مجهّزة، على منافذ العاصمة المقدّسة، في الهدا، والكعكية، والنوّارية، والشميسي القديم، والبهيتة، والجعرانة، والحسينية، إلى جانب 14 فرقة مخصّصة؛ للمساهمة في رفع مستوى الإصحاح البيئي، ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج، باستخدام الأجهزة المناسبة.