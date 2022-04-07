"البيئة" و"الغطاء النباتي": توافر فرص استثمارية لإقامة واجهات سياحية

وتحدَّث خلال الورشة مدير إدارة الاستثمار في وزارة البيئة والمياه والزراعة نواف العبدالكريم، ومدير عام الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر محمد آل مفرح، حول أهمية طرح هذه المشاريع في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدين أن طرحها يأتي تلبية للطب المتزايد على المتنزهات والمخيمات، في ظل ما يشهده القطاع من نمو وتطوُّر، مشيرين إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في إقامة هذه المشاريع؛ لكونها مشاريع استثمارية ناجحة.