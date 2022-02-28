"البياري" يقف على استعدادات جناح "الدفاع" بالمعرض العالمي بالرياض

قام مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم، بجولة تفقّدية لجناح وزارة الدفاع والفعاليات المصاحبة لها بمعرض الدفاع العالمي 2022م، الذي سيقام في الرياض في الفترة 6 – 9 مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسط مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

واطلع الدكتور البياري على آخر التجهيزات والترتيبات النهائية لجناح وزارة الدفاع قبل الافتتاح الرسمي، وعلى خطة العروض الثابتة الأرضية والعروض الجوية، مستمعًا إلى تقرير مفصل من فرق العمل لجميع الأعمال والمهام المتعلقة بها.

رافق "البياري" في الجولة التفقدية المدير العام لمكتب وزير الدفاع الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والمدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء عطية بن صالح المالكي، والمدير العام للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة اللواء الركن سطم بن فارس بن طوالة، وعدد من منسوبي وكالات وزارة الدفاع.

يذكر أن وزارة الدفاع شريك رئيس في (معرض الدفاع العالمي 2022) الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويعقد مرّة كلّ عامين بهدف تمكين المؤسسات الدفاعية والأمنية من مواكبة تطورات الدفاع والحلول التقنية، وبما يتماشى مع الأهداف المرسومة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م التي تهدف إلى اغتنام الفرص المتاحة لتطوير المجالات الدفاعية والأمنية وتعزيز مسيرة توطين الصناعات في القطاع بالمملكة.