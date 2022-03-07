"البياري" يناقش التعاون العسكري ويستعرض إنجازات الوزارة خلال معرض الدفاع العالمي

وتفصيلاً، التقى "البياري" بمدير مكتب البرامج البحرية الدولية (NIPO) اللواء البحري أنثوني روسي، في مقرّ معرض الدفاع العالمي، حيث دار النقاش حول آخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل التعاون المشتركة.