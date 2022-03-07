"البياري" يناقش التعاون العسكري ويستعرض إنجازات الوزارة خلال معرض الدفاع العالمي

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري على هامش أعمال معرض الدفاع العالمي، بنائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية جيد رويال، الذي يزور المملكة خلال فترة المعرض، حيث تباحث الطرفان بالاهتمامات المشتركة.
وتفصيلاً، التقى "البياري" بمدير مكتب البرامج البحرية الدولية (NIPO) اللواء البحري أنثوني روسي، في مقرّ معرض الدفاع العالمي، حيث دار النقاش حول آخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل التعاون المشتركة.
والتقى أيضاً بوزير الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي إن هو كانغ، وتشاركا أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي.
عقب هذه اللقاءات تمت زيارة جناح الوزارة واطّلَع خلالها الوفد الزائر على ما يحتويه الجناح من محتويات الجناح، وما يعكسه من تطور تشهده الوزارة في المجال الدفاعي.