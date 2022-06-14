البيت الأبيض: "بايدن" يثمّن دعوة خادم الحرمين ويؤكد دور السعودية كشريك استراتيجي لـ8 عقود

قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ثمّن دعوة الملك سلمان، ويتطلع إلى هذه الزيارة المهمة للمملكة.
ووفق البيت الأبيض أكد "بايدن" دور السعودية كشريك استراتيجي على مدى 8 عقود، موضحًا أن الزيارة تأتي تأكيدًا لمواجهة التحديات المشتركة واستقرار الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض: "بايدن" سيبحث في زيارته للسعودية توسيع التعاون الأمني والاقتصادي ومسائل أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، أكد الديوان الملكي في بيان أنه وبدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة رسمية إلى المملكة يومي15 و16 يوليو 2022م، يلتقي خلالها بخادم الحرمين وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
كما يتضمّن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور "بايدن" قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 16 يوليو 2022م.