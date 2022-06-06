"البيت الأبيض": سنستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن المملكة تعرضت إلى أكثر من 500 هجوم، وفق ما نقلته مراسلة قناة "العربية" في واشنطن.
وتفصيلاً، أعلنت واشنطن، الخميس الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان لهما دور حيوي في تمديد الهدنة في اليمن.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن، قائلاً: إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.
وأضاف بايدن في بيان "كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلماً منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل".
يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.
وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.
وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.