"البيت الأبيض": سنستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن المملكة تعرضت إلى أكثر من 500 هجوم، وفق ما نقلته مراسلة قناة "العربية" في واشنطن.